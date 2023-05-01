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В Великобритании на продажу выставили древнюю мумифицированную голову за 25 тысяч долларов

В Великобритании выставили на продажу на аукционе необычный лот – древнюю мумифицированную голову возрастом 2800 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На продажу выставили древнюю мумифицированную голову
© Poslednie-novosti.com

Как передает таблоид, необычный экспонат в течение столетия хранился в шкафу в семье в Оксфордшире. Известно, что мумифицированная голова египтянина была привезена в Великобританию британским солдатом во время Первой мировой войны. Как было установлено с помощью радиоуглеродного анализа, находка датировалась между 800 и 750 годами до нашей эры.

Голова оставалась в безымянной солдатской семье на протяжении столетия. Сейчас его продает один из потомков солдата, пожелавший остаться неизвестным. Он поместил голову под стеклянный купол на видном месте, чтобы сохранить ее, однако позже спрятал в шкаф, потому что не всем нравилось смотреть на нее.

«Было бы идеально, если бы ее можно было отправить куда-нибудь, чтобы изучить и оценить. Я надеюсь, что музей примет во внимание углеродный анализ и историческую значимость. Если экспонат не будет продаваться, я, вероятно, одолжу его музею, где он все равно сможет быть выставлен на обозрение», - сказал хозяин экспоната.

Известно, что необычный лот будет выставлен на аукционе Swan Fine Art, который находится в Тетсуорте.

«Очень редко можно увидеть голову египетской мумии из древнего мира на публичных торгах, особенно в такой превосходной сохранности», - заявил специалист Swan Fine Art Мэтью Халл.

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