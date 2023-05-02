Мужчина за копейки выставил на продажу «царское серебро»

К своему объявлению продавец приложил фото изделий. В коллекцию входят столовые и чайные ложки, а также вилки. Крупным планом тюменец запечатлел клейма мастеров, изготовивших предметы.

В объявлении также указано, что ранее в коллекции было представлено яйцо Фаберже, но оно продано, как и еще одна ложка, принадлежавшая, со слов продавца, императору. Конкретную цену за свою коллекцию тюменец не называет. Символическая цена в 100 рублей указана за 1 грамм.