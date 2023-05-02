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Мужчина за копейки выставил на продажу «царское серебро», доставшееся ему от деда

Житель Тюмени распродает коллекцию столового серебра 1900-х годов. Предметы достались ему от деда. Среди лотов, по словам продавца, личная ложка императора. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито».

Мужчина за копейки выставил на продажу «царское серебро»
© Ura.Ru

«Царское серебро, 84 проба. Ложки до 1917 года. Распродаю дедушкино серебро. Одна личная императорская ложка продана, вторая осталась», — говорится в сообщении.

К своему объявлению продавец приложил фото изделий. В коллекцию входят столовые и чайные ложки, а также вилки. Крупным планом тюменец запечатлел клейма мастеров, изготовивших предметы.

В объявлении также указано, что ранее в коллекции было представлено яйцо Фаберже, но оно продано, как и еще одна ложка, принадлежавшая, со слов продавца, императору. Конкретную цену за свою коллекцию тюменец не называет. Символическая цена в 100 рублей указана за 1 грамм.

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