Реставраторы нашли записку 1958 года в стуле

Реставраторы обнаружили записку 1958 года в стуле из гарнитура Бурмистровой — представительницы одной из самых известных купеческих династий Нижнего Новгорода. Об интересной находке говорится на странице реставрационного центра имени Грабаря ВКонтакте.

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Сейчас художник-реставратор Николай Голятин работает с парой стульев из коллекции Нижегородского музея-заповедника. И при демонтаже поздней обивки он увидел привет из прошлого от предыдущих реставраторов гарнитура.

«Сегодня, 16 мая 1958 г., произведена обивка другой тканью, взятой из фонда Горьковского областного краеведческого музея. Первоначальная обивка была шелк — полосатый, зеленоватого тона (образец приложен). Стулья, часть гарнитура Бурмистровой. Обивку сделала Голубева М.Н. Зав. фондами музея. Вчера был запущен 3 Советский спутник», — говорится в записке.