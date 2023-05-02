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В секонд-хенде обнаружили три платья принцессы Дианы

Три платья, ранее принадлежавшие принцессе Диане Уэльской, были обнаружены в магазине подержанных вещей в английском графстве Хэмпшир. Об этом сообщает Daily Mail.

В секонд-хенде обнаружили три платья принцессы Дианы
© Газета.Ru

Речь о трех платьях, которые покойная принцесса Диана надевала в 80-х годах прошлого столетия. Первое, приталенное клетчатое платье из плотной ткани, Диана надевала на Игры Бремар Хайленд в сентябре 1982 года.

Во втором - бирюзовом платье-пальто - позировала фотографам для официального портрета со своим супругом принцем Чарльзом и сыновьями Гарри и Уильямом. Примечательно, что это самое платье-пальто было сшито для Дианы британскими модельерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, которые в свое время создали свадебный наряд принцессы.

Третья находка - бирюзовое платье из тонкого шелка леди Ди носила во время турне по Австралии и Новой Зеландии в 1983 году. Как выяснилось, платья отнесла в магазин подержанных вещей в Хэмпшире мать герцогини Йоркской Сары Фергюсон Сьюзен Мэри Райт.

Газета.Ru

Вероятно, в какой-то момент Диана отдала наряды Саре, с которой принцесса всегда была в близких отношениях. Но почему мать Сары решила отнести платья в секонд-хенд - неизвестно.

После обнаружения в магазине подержанных вещей, платья принцессы Дианы были проданы с аукциона, а затем переданы в музей в Хэмптон-Корт, где хранятся в королевской коллекции церемониальных платьев вместе с другими нарядами монархов.

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