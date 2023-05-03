$79.96-0.5587.66-0.72

Для чего у монет делают ребристые края

Сегодня у монет большинства стран мира на рёбрах есть узоры или какой-нибудь текст. И такие «украшения» раньше играли очень важную роль.

Для чего у монет делают ребристые края
© Ferra.ru

В прошлом люди использовали для торговли монеты, изготовленные из драгоценных металлов. И ценность монеты была равна ценности металла, из которого она сделана. Обычно в простых монетах было более 90% драгоценных металлов. И мошенники долгое время этим пользовались: они стачивали или срезали монеты по краям, а эту область заполняли более дешёвым металлом.

Решение проблемы заключалось в том, что на рёбра монет стали наносить надписи или узоры. С таких монет что-то срезать было бессмысленно, так как это сразу же бросалось в глаза.

Сегодня монеты до сих пор производят с ребристыми краями. Связано это с тем, что люди не захотели менять уже существующие штампы на производстве, а также с тем, что смотрятся такие монеты красивее, лучше лежат в руке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий