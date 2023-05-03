Для чего у монет делают ребристые края

Сегодня у монет большинства стран мира на рёбрах есть узоры или какой-нибудь текст. И такие «украшения» раньше играли очень важную роль.

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В прошлом люди использовали для торговли монеты, изготовленные из драгоценных металлов. И ценность монеты была равна ценности металла, из которого она сделана. Обычно в простых монетах было более 90% драгоценных металлов. И мошенники долгое время этим пользовались: они стачивали или срезали монеты по краям, а эту область заполняли более дешёвым металлом.

Решение проблемы заключалось в том, что на рёбра монет стали наносить надписи или узоры. С таких монет что-то срезать было бессмысленно, так как это сразу же бросалось в глаза.