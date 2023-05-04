Британка нашла змею в банке с консервами
Британка купила в магазине консервированную фасоль и нашла внутри банки змею, пишет Daily Star. Представители супермаркета не знают, каким образом рептилия попала туда.
Как рассказала женщина, когда она открыла банку с фасолью, чуть не кинула ее "через всю комнату", увидев внутри змею, плавающую в рассоле. Покупательница сфотографировала рептилию и опубликовала снимок в соцсетях, удивив подписчиков. "Это змея в моей фасоли?" - удивлялась британка.
После этого она отнесла фасоль обратно в магазин и рассказала о случившемся. Покупательнице вернули деньги и подарили две бутылки вина в качестве извинений. Однако там так и не смогли объяснить, как змея попала внутрь банки.
"Мы позаботимся о том, чтобы комментарии относительно этого продукта были переданы в соответствующий отдел", - говорится в сообщении.
Ранее британец купил в магазине связку бананов, а дома обнаружил в ней паучиху и сотни яиц.