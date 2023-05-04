Британка нашла змею в банке с консервами

Британка купила в магазине консервированную фасоль и нашла внутри банки змею, пишет Daily Star. Представители супермаркета не знают, каким образом рептилия попала туда.

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Как рассказала женщина, когда она открыла банку с фасолью, чуть не кинула ее "через всю комнату", увидев внутри змею, плавающую в рассоле. Покупательница сфотографировала рептилию и опубликовала снимок в соцсетях, удивив подписчиков. "Это змея в моей фасоли?" - удивлялась британка.

После этого она отнесла фасоль обратно в магазин и рассказала о случившемся. Покупательнице вернули деньги и подарили две бутылки вина в качестве извинений. Однако там так и не смогли объяснить, как змея попала внутрь банки.

"Мы позаботимся о том, чтобы комментарии относительно этого продукта были переданы в соответствующий отдел", - говорится в сообщении.