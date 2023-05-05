Кровавые драгоценности: какие легенды связаны с реликвиями для коронации Карла III

Совсем скоро на британский престол взойдет Карл III, чья коронация назначена на 6 мая 2023 года. Этого момента нынешний монарх ждал 64 года. И наконец-то это случится.

© Вечерняя Москва

Король решил не отступать от традиций, которые чтились Виндзорами, и церемония пройдет в соответствии с правилами, действующими на протяжении веков. Какие реликвии будут использоваться во время мероприятия и какие легенды с ними связаны — в материале «Вечерней Москвы».

Видео дня

Трон святого Эдуарда

Помимо державы и скипетра, вручаемых монарху во время коронации, есть немало иных атрибутов, без которых церемония не может считаться состоявшейся. Например, без наследия короля Эдуарда представить восхождение британского монарха на престол невозможно. Речь идет о троне.

До 1996 года в него был вставлен Скунский камень, с которым связана любопытная история. Говорят, что в 838 году правитель Кеннет I Смелый объединил Шотландию, в честь чего приказал установить на месте столицы — поселения Скун — Камень Судьбы. Данный камень имел волшебную способность — отличать истинного правителя от самозванца.

Король Эдуард в 1296 году перевез эту реликвию в Вестминстерское аббатство. С тех самых пор жители Шотландии пытаются вернуть свое сокровище на родину. Удалось им это сделать аж в 1996 году. Британская корона пошла на такую уступку с одним условием: во время коронаций Скунский камень будет предоставляться Виндзорам для проведения церемонии.

Многие заинтригованы: пройдет ли нынешний король испытание реликвией своих предков.

Золотая карета Георга III

В день долгожданного торжества Карл III и его супруга Камилла будут передвигаться на двух разных каретах: из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство они отправятся на Diamond Jubilee, который был сооружен в 2014-м для Елизаветы II по случаю 60-летия Ее Величества. Обратный же путь монарх и его супруга проделают на золотой карете Георга III.

Экипаж используется вот уже почти третье столетие для юбилеев и коронаций. Вес кареты сопоставим с весом взрослого слона — около 4–5 тонн. Привести в движение такой агрегат способна упряжка из восьми скакунов. Находиться во время передвижения в такой карете крайне неудобно, о чем в своих воспоминаниях неоднократно говорила сама Елизавета II. Во время движения пассажиров трясет, а передвигаться в ней можно лишь со скоростью пешехода. Правда, есть и преимущества: из нее открывается хороший вид.

Мстительный «Черный принц»

Корона Британской империи, которую Карл III наденет в день церемонии, инкрустирована огромным количеством камней. Есть среди них и рубин «Черный принц».

История у него уникальная. Этот камень был призван охранять монархию до тех пор, пока хозяева относятся с почтением к этой реликвии. Но когда король Англии, Шотландии и Ирландии Карл I решил превратить рубин в пуговицу, его тут же начали одолевать несчастья: революции, беспределы, а потом и казнь. Когда на монарха посыпались несчастья, некто похитил «Черного принца» и продал ювелиру за сущие копейки. Вернулась священная реликвия в корону святого Эдуарда лишь в 1960 году.

Проклятье «Кохинура»

Много легенд связано и с другим не менее прекрасным камнем, которому без малого 5000 лет. Речь идет о бриллианте «Кохинур», иначе именуемом «Гора света». За свою историю существования этот камень побывал в сокровищницах правителей Ирана, Индии и Афганистана. Везде за этим бриллиантом тянется кровавый след. Владельцев этой драгоценности всегда преследовали неприятности: их либо травили, либо сжигали, либо пытали.

В древних пророчествах говорится следующее: «Тот, кто владеет этим бриллиантом, будет хозяином всего мира, но также познает все его беды».

Сапфир Стюартов

Еще один камень с увлекательной историей будет красоваться на церемонии коронации нового монарха — синий сапфир Стюартов, прозванный «Шотландцем». Он, как и многие реликвии королевской семьи, сменил несколько владельцев до того, как стать элементом декора тыльной стороны монаршей короны.