Как делают музыкальные инструменты

На знаменитой фабрике «Тульская гармонь» производят более 50 видов музыкальных инструментов. И не только традиционные баяны и аккордеоны, но еще и пианино. Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева узнала, где рождается музыка.

© Мир24

Насыщенный бас – так звучит только тульская гармонь. Владимир Захаров играет в перерыве на обед. Для души, а также для туристов и журналистов, что приходят на завод, чтобы знали – Тула не только оружие ковала.

Видео дня

В Туле гармони делают почти 200 лет. Начал оружейный мастер Иван Сизов, когда приобрел на Нижегородской ярмарке немецкую гармонь. И повторил ее. Постепенно частное производство разрасталось. В годы Великой Отечественной тульские инструменты скрашивали боевые будни. Сегодня на них играет почти вся отечественная эстрада.

В одном из цехов собирают сердце гармонии – внутренние механизмы. Пять тысяч деталей. Труд, сходный с рукоделием, нужны аккуратность и терпение, поэтому работают одни женщины.

«Работа ювелирная. Надо, чтобы зрения было отличное. Все на глаз делается. Ошибки не допускаются», – сказала сборщик на фабрики «Тульская гармонь» Марина Суханова.

После этого каждой гармони индивидуальное звучание. Как настроить «голос», в университете не расскажут – ремеслу обучают прямо на фабрике. К Юрию Чусову очередь на год вперед. Ведь мастер почти 60 лет настраивает гармони, как это делали наши предки.

«Чтобы голоса настроить, нужно тереть или у корешка, или у конца», – отметил настройщик на фабрики «Тульская гармонь» Юрий Чусов.

Сегодня Тульская фабрика – самая крупная по производству музыкальных инструментов в России и Европе. Делают баяны, гармони и аккордеоны. Несколько лет назад стали производить и пианино. Инструмент собрать и настроить непросто. Капризный. Зависит от температуры и влажности в помещении. Перед тем как пианино отправят к месту назначения, они должны отстояться. Это нужно, чтобы инструмент внутри стабилизировался.

Основные покупатели тульских пианино и гармоней – музыкальные школы, консерватории. Заказов стало больше после того, как фабрика стала участников нацпроекта «Культура», в рамках которого государство выделяет деньги училищам на закупку инструментов.

«Износ основных фондов составляет по некоторым инструментам 80%. В среднем выпускаем 4 000 тысяч штук баянов и гармоней в год. И где-то 100 пианино в год». – отметила заместитель гендиректора по экономике на фабрики «Тульская гармонь» Анастасия Астапова.