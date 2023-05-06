Шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за «круглую сумму»
По информации сайта Omega Auctions, решившему остаться неизвестным покупателю вместе с предметом гардероба достались письмо о подлинности шорт и книга о Queen «Как все начиналось», которая написана главой фан-клуба группы Джеки Смит и биографом коллектива Джимом Дженкинсом.
Шорты Фредди Меркьюри произвели впечатление на зрителей на аншлаговом концерте, состоявшемся в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис. В книге авторы написали, что Меркьюри хотел свои сценическим нарядом шокировать публику, поэтому облачился в «самую короткую и обтягивающую пару черных кожаных шорт, которые он смог найти» и которые «не оставляли простора для воображения».
Уже очень скоро поклонники артиста вновь смогут купить принадлежавшие ему вещи. С августа по сентябрь Sotheby’s выставит на аукцион более 1000 предметов: корону и плащ музыканта, куртку, расческу для усов, розовые очки в форме звезды и многое другое.