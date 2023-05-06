Шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за «круглую сумму»

По информации сайта Omega Auctions, решившему остаться неизвестным покупателю вместе с предметом гардероба достались письмо о подлинности шорт и книга о Queen «Как все начиналось», которая написана главой фан-клуба группы Джеки Смит и биографом коллектива Джимом Дженкинсом.

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Шорты Фредди Меркьюри произвели впечатление на зрителей на аншлаговом концерте, состоявшемся в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис. В книге авторы написали, что Меркьюри хотел свои сценическим нарядом шокировать публику, поэтому облачился в «самую короткую и обтягивающую пару черных кожаных шорт, которые он смог найти» и которые «не оставляли простора для воображения».