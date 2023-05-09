Как георгиевская лента стала символом Дня Победы

Георгиевская лента является официальным символом Дня Победы в России. «Вечерняя Москва» узнала у историка Светланы Беляевой, как она появилась и приобрела такой статус.

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По ее словам, история георгиевской ленточки начинается в XVIII веке. Однако она была других цветов.

"Впервые георгиевской ленточкой Екатерина II наградила солдат за мужество. Она крепилась к ордену Святого Георгия Победоносца, который представлял собой крест и звезды. В ту эпоху георгиевская лента была желтого и черного цветов", — рассказала историк.

И вот спустя время желтые полоски заменили на привычные нам — оранжевые.

В 1917 году во время революции георгиевскую ленту запретили, продолжила Беляева. Ее вернули только во времена Великой Отечественной войны в 1941 году.

"Иосиф Сталин создал орден Славы в годы Великой Отечественной войны. Он представлял собой звезду с пятью концами, а украшала его черно-оранжевая лента", — поделилась специалист.

После развала СССР российские власти придумали знак почета «Георгиевский крест». Именно от него лента получила свое современное название.

Также историк объяснила, что означают цвета георгиевской ленточки.

"Официальные значения цветов: оранжевый — это огонь, а черный — порох", — пояснила Беляева.