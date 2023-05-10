Письма родных с фронта бережно хранят в молдавских семьях

Во многих молдавских семьях бережно хранят фронтовые письма отцов и дедов. В канун праздника великой Победы родственники зачитывают послания фронтовиков. О чем писали солдаты, узнала корреспондент «МИР 24» Ксения Яниева.

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«И на моей улице настал праздник! Вчера впервые за все время пребывания на фронте получил сразу три письма из дома. Теперь уверен, дорогая Наточка, что могу рассчитывать на получение весточки и от тебя», – зачитывает письмо жительница Кишинева Наталья Барабанщикова.

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Эти нежные строки на отрывных штабных листах бабушке Наталье Барабанщиковой с фронта писал возлюбленный – майор, руководитель штаба Леонид Тарасевич. В домашнем архиве десятки пожелтевших страниц.

«Шли письма cначала из лагеря, где готовили солдат на фронт, где формировали части, а потом из Украины – Харьковская область, Лозовая», – рассказывает Наталья Барабанщикова.

Бабушка Натальи чудом сберегла письма. В 1941-м вместе с семьей эвакуировалась из Пятигорска в Тбилиси. Собирались быстро, уезжали налегке.

«Пришлось закопать, положить в один тазик все, что было в доме самого дорогого. Этот таз сверху накрыли другим тазом, замотали какими-то тряпками и зарыли в огороде», – продолжает Наталья Барабанщикова.

Переписка шла чуть больше года. В эвакуации для любимого Наталья Павловна вышила маленькую подушечку-думочку и кисет для хранения табака. Передать на фронт подарки не успела – в мае 1942-го, во время Харьковской операции, Леонид Тарасевич погиб.

Еще одна история в письмах хранится в музее «Ратная слава».

«Получил вашу посылку и был так благодарен вам, что вы не забыли обо мне, а также выполнили мою просьбу в отношении перчаток и носков», – зачитывает отрывок письма руководитель поискового движения Молдовы Алексей Петрович.

В руках Алексея Петровича переписка семьи Репях. Четыре брата с разных фронтов присылали письма отцу, в Краснодарский край, дошло около 30-ти. Домой ни один из сыновей так и не вернулся.

«Эти письма принадлежат племяннице братьев Репях, которая передала их нам для того, чтобы как раз найти места захоронения своих родственников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Один из братьев в довоенный период, еще в 40-м году, проходил здесь срочную службу», – рассказывает Алексей Петрович.

Молдавские поисковики пока нашли только одного из четырех солдат. Петр пережил своих братьев на год, скончался в 1944-м, похоронен в Новгородской области.

«На сегодняшний день известно, что трое из них являются пропавшими без вести, то есть места погребения их не известны. Все трое остались между небом и землей, так и не попав ни в погибшие, ни в выжившие», – продолжает Алексей Петрович.

В коллекции музея есть письма, которые так и не дошли до адресата. Поисковики поднимают их вместе с останками солдат. В нагрудных карманах с клочком бумаги – огрызки карандашей, которыми писали весточки с фронта. Они, как и письма, ценный экспонат музея.