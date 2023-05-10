Раскрыто значение колье, надетого Маркл после коронации Карла III

Журналисты Page Six раскрыли тайное значение украшения Меган Маркл, которое она выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Подробности опубликованы на сайте издания.

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41-летняя супруга принца Гарри вышла в свет вместе с друзьями Маркусом Андерсоном и Хизер Дорак, надев золотое ожерелье с бриллиантом бренда Maya Brenner Clarity Retreat за 495 долларов. Согласно описанию аксессуара на официальном сайте марки, колье призвано защищать спокойствие его владельца, а также вдохновлять на новые свершения.