Почему поручни эскалаторов обгоняют ступени

Многие из вас замечали, что при движении на эскалаторе, поручень время от времени уезжает. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

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Первый эскалатор в мире появился в 1894 году в нью-йоркском парке Кони-Айленд, тогда его использовали, как развлекательный аттракцион. В качестве средства передвижения пассажиров метро он появился лишь в 1911 году в Лондоне. А в России первых эскалатор появился в магазине "Детский мир" в 1953 году.

Многие люди задумываются о том, почему эскалатор отстает от своих поручней? Чаще всего пассажиры полагают, что это сделано намеренно, чтобы зазевавшиеся люди не уснули. Все-таки эскалатор едет под наклоном, и если один человек упадет, это может быть опасно и для других.

Скорость движения поручня действительно может быть выше скорости ступеней эскалатора. По всем нормам, скорость поручней может отличаться от скорости ступеней на два процента, но чаще эта разница может быть больше.

Дело в том, что полотно для эскалатора изготавливают из многослойного прорезиненного бельтинга (это такая очень плотная и прочная техническая ткань), а также металлического корда и резины.

Со временем из-за непрерывного трения резинового покрытия о внутреннюю часть поручней оно изнашивается и диаметр приводного колеса уменьшается. Чтобы компенсировать потери из-за трения, производители изготавливают приводное колесо больше, и скорость поручней становится выше разрешенной. Но по мере истирания полотна она постепенно сравнивается со скоростью ступеней. Чем ближе срок технического обслуживания, тем медленнее едут поручни.