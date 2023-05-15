Неизвестные портреты Рембрандта нашли эксперты Christie’s

В частной художественной коллекции были обнаружены два созданных Рембрандтом портрета. На них изображены знакомая семейная пара художника Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Картины никогда не выставлялись на всеобщее обозрение.
На произведения искусства наткнулись специалисты аукционного дома Christie’s во время проведения оценки полотен.
«Удивительно, что эти картины никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте», – указал представитель Christie’s Генри Петтифер.
Аукционный дом отправил полотна на анализ экспертам Рейксмузеума, расположенного в столице Нидерландов. Они провели исследование и подтвердили авторство знаменитого живописца. Оценочная стоимость двух картин составляет пять – восемь миллионов евро, пишет британское издание деловых кругов The Financial Times.