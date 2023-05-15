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Неизвестные портреты Рембрандта нашли эксперты Christie’s

В частной художественной коллекции были обнаружены два созданных Рембрандтом портрета. На них изображены знакомая семейная пара художника Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Картины никогда не выставлялись на всеобщее обозрение.

Неизвестные портреты Рембрандта нашли эксперты Christie’s
© Мир24

На произведения искусства наткнулись специалисты аукционного дома Christie’s во время проведения оценки полотен.

«Удивительно, что эти картины никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте», – указал представитель Christie’s Генри Петтифер.

Аукционный дом отправил полотна на анализ экспертам Рейксмузеума, расположенного в столице Нидерландов. Они провели исследование и подтвердили авторство знаменитого живописца. Оценочная стоимость двух картин составляет пять – восемь миллионов евро, пишет британское издание деловых кругов The Financial Times.

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