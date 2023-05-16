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Редкий набор столовых приборов Карла Лагерфельда выставлен на аукцион

Набор столовых приборов Christofle x Karl Lagerfeld выставлен на аукцион для сбора средств в Технологический институт моды для поддержки следующего поколения дизайнеров. Об этом пишет WWD.

Редкий набор столовых приборов Карла Лагерфельда выставлен на аукцион
© globallookpress.com

В 2018 году, незадолго до своей смерти, модельер Карл Лагерфельд сотрудничал с Christofle для создания фирменного набора столового серебра Mood. Яйцевидный корпус и столовые приборы были украшены графическим узором в стиле ар-деко, выполненным из зеркально отполированного серебра и глянцевого черного лака. Было создано всего 1,5 тыс. экземпляров, которые были распроданы сразу после выпуска.

Christofle x Karl Lagerfeld

Компания Christofle раздобыла последний набор Karl Lagerfeld Mood и выставила его на аукцион. Ожидается, что предмет будет продан не менее чем за $10 тыс.

Выставленный на торги экземпляр является одной из особенно редких версий в черном лаке, с выгравированным гербом Christofle и подписью Лагерфельда. В футляре в форме яйца содержится набор посеребренных столовых приборов из 24 предметов.

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