Редкий набор столовых приборов Карла Лагерфельда выставлен на аукцион

Набор столовых приборов Christofle x Karl Lagerfeld выставлен на аукцион для сбора средств в Технологический институт моды для поддержки следующего поколения дизайнеров. Об этом пишет WWD.

В 2018 году, незадолго до своей смерти, модельер Карл Лагерфельд сотрудничал с Christofle для создания фирменного набора столового серебра Mood. Яйцевидный корпус и столовые приборы были украшены графическим узором в стиле ар-деко, выполненным из зеркально отполированного серебра и глянцевого черного лака. Было создано всего 1,5 тыс. экземпляров, которые были распроданы сразу после выпуска.

Christofle x Karl Lagerfeld

Компания Christofle раздобыла последний набор Karl Lagerfeld Mood и выставила его на аукцион. Ожидается, что предмет будет продан не менее чем за $10 тыс.