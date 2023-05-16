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Киркорову подарили брошь, существующую всего в трех экземплярах

Народный артист России Филипп Киркоров на свое 56-летие получил ряд дорогих подарков, передает «Пятый канал».

Киркорову подарили брошь, существующую всего в трех экземплярах
© Газета.Ru

Уточняется, что Киркорову подарили браслет с гербом и именами родных, ящик корейских блюд собственного приготовления от Аниты Цой, дизайнерскую одежду, эксклюзивную посуду, обувь и аксессуары, а также драгоценную брошь, существующие только в трех экземплярах.

«Одна у меня, вторая у Jay-Z и третья у Джастина Бибера», — заявил артист.

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