Киркорову подарили брошь, существующую всего в трех экземплярах

Уточняется, что Киркорову подарили браслет с гербом и именами родных, ящик корейских блюд собственного приготовления от Аниты Цой, дизайнерскую одежду, эксклюзивную посуду, обувь и аксессуары, а также драгоценную брошь, существующие только в трех экземплярах.