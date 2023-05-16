Киркорову подарили брошь, существующую всего в трех экземплярах
Народный артист России Филипп Киркоров на свое 56-летие получил ряд дорогих подарков, передает «Пятый канал».
Уточняется, что Киркорову подарили браслет с гербом и именами родных, ящик корейских блюд собственного приготовления от Аниты Цой, дизайнерскую одежду, эксклюзивную посуду, обувь и аксессуары, а также драгоценную брошь, существующие только в трех экземплярах.
«Одна у меня, вторая у Jay-Z и третья у Джастина Бибера», — заявил артист.