При передаче «Троицы» из Третьяковки могут возникнуть риски для иконы

В беседе с ТАСС директор Пушкинского музея отметила, что передача иконы РПЦ несёт в себе большие риски.

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«Троица» Андрея Рублёва держится на трёх досках, которые не очень хорошо скреплены между собой, отметила Елизавета Лихачева.

«Троица» – это главный русский вклад в христианскую иконографию, но икона не имеет религиозного значения, подчеркнула директор Пушкинского музея.

Икону уже вывозили из Третьяковской галереи. Это было в июле 2022 года. Тогда «Троицу» направили в Троице-Сергиеву лавру по личной просьбе патриарха Кирилла.