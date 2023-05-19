Как появилась русская печь

Как только возникает разговор о русском народном, то всплывают его многочисленные символы. Это и девица в сарафане и с кокошником, и мужик в косоворотке с непременной балалайкой, и босоногая детвора со свистульками. И все они сидят у огромной, в половину избы, русской печки. Она центр мироздания, символ жизни и уюта, а потому даже имеет свой праздник – 19 мая отмечается День русской печи.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Кто придумал этот неофициальный праздник неизвестно, скорее всего какой-нибудь массовик-затейник из Дома культуры или этнографического музея. Но он ушел в массы и теперь отмечается ежегодно. Что справедливо – ведь вся русская история и идентичность начинают плясать от печки.

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Считается, что её придумали ещё в доисторические времена, в каменном веке, но она тогда сильно отличалось от привычной нам. Освоение человеком огня позволило ему расширить свой ареал расселения и выживать в более суровых условиях. То есть в том климате, где мы сейчас и обитаем. И заметно продвинуло инженерную мысль.

Просто очаг, открытый огонь, неплохо прогревали помещение, но только пока там поддерживалось горение. А значит необходимо было непрерывно за ним следить и подбрасывать дрова. Это было неэкономично и трудозатратно – одних дров нарубить сколько надо было!

Поэтому в скором времени стали возводить крытые со всех сторон очаги. Именно такими и пользовались на Руси еще в IX–X веках, то есть времени становления древнерусского государства. Это был курной очаг, то есть без домовой трубы. Их в большом количестве находили при раскопках в Северо-Западной Руси, в частности в Ладоге. Состоял он из больших, искусно сложенных камней без раствора, которые долго сохраняли тепло, да и готовить пищу там уже можно было.

Значительно позже появляются целиком глинобитные печи, и они уже получают примерно ту форму, которую знаем сейчас. Ставили их на некую основу и далее придавали, «вбивали», нужную форму из смеси красной нежирной глины и песка. Тут важно было соблюсти пропорции, если много песка, то рассыплется, если глины – потрескается. Кирпичные, вместо камня, печи знали уже давно, но такая считалась лучше – со временем она становилась только прочнее и представляла собой как бы единый фигурный кирпич.

Такие печи были уже практически теми самыми русскими, но без одной детали – трубы. Поэтому назывались «курными». И вовсе не из-за дыма в доме. А потому, что там приходилось поддерживать очень слабый огонь, так чтобы он чуть «курился»». Дома были сплошь деревянными, крыши крыты соломой, и если огонь сделать большим, то летят большие искры и пожар становится неизбежным.

Поэтому правильно топить печку – было целым искусством и определяло насколько хороша хозяйка. Дым выходил через щель над входной дверью, которую иногда и вовсе приоткрывали. Позже стали делать специальные отверстия под потолком – волоки. Называлось это топить избу по-черному.

Но не надо думать, что все в таком доме сидели в дыму и угаре. За много веков навык топить печь развился так, что дым стелился тонким слоем под потолком. Никакой сажи и копоти на стенах и в помине не было, археологи сажу на стенах не находят, так что не особо доверяйте тут классической литературе, которая вся писалась в эпоху печных труб. При этом отмечается, что горячий дым обеззараживал древесину и воздух, люди меньше болели.

Кстати, лечебный эффект русской печки общеизвестен. Если прихворнувших взрослых укладывали на печку, то с детьми поступали более радикально. Хозяйка выгребала из горячей, но все же достаточно остывшей печи все угли и золу. Затем дитятю сажали на лопату и отправляли в печку пропариться и надышаться раскаленного воздуха.

Так что когда Баба Яга предлагала очередному Иванушке усесться на лопату, то она была в полной уверенности, что он прекрасно знает как надо. И заявление, что его этому не учили вызывает искреннее удивление – но что возьмешь с него, дурак же. Приходилось самой показывать.

Печки по-черному и по-серому (это когда дым на чердак выводился) топили не потому, что не знали, что такое труба. Все прекрасно знали. Но родное государство со времен Древней Руси взимало налоги с каждой печной трубы. Ну а как известно, у нас на всякий хитрый орган обязательно найдется не менее хитрый народный. Вот отсутствие трубы и стало таким массовым ответом.

Когда государство стало считать налоги с каждого двора, то стали жить большими семьями и так продолжалось до тех пор, пока одаренный во всех отношения Петр I не ввел подушную подать. Тут уже жить толпой и без печных труб стало бессмысленно – все равно уже не отвертеться.

Зато Петр повелел повсеместно ставить печные трубы. Правда, не по доброте душевной, а потому, что надоело постоянно выделять средства на помощь погорельцам – все же «курной» способ топить печку пожароопасный. Так труба возвращается на свое законное место, и русская печка приобретает свой завершенный вид.

Русская печь – главная в доме. Да и сам дом всегда начинался с печки. Вначале определяли место под нее, возводили специальный настил – опечье. Под ним – подпечье, там держали чугунки и всякие приспособления. Даже кур зимой – в тепле они лучше яйца несли. Ее со временем стали складывать все же из кирпича – так быстрее и проще, но обмазывать толстенным слоем глины.