Женщина, потерявшая обручальное кольцо, нашла его через 13 лет

Американка, которая случайно спустила свое обручальное кольцо в унитаз, нашла его через 13 лет, пишет Daily Mail.

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71-летняя Мэри Стрэнд и ее 75-летний муж Дэвид из Миннесоты женаты уже 46 лет. 13 лет назад пара отметила 33-летие со дня свадьбы, и супруг подарил американке кольцо с бриллиантом. Однако мужчина случайно выбрал украшение большего размера, поэтому оно соскользнула с пальца женщины в унитаз, когда та была в ванной.

Мэри думала, что потеряла кольцо навсегда, но несколько недель назад ей не позвонили и сообщили, что кольцо было найдено спустя более десяти лет на водоочистной станции недалеко от ее дома.

Газета.Ru