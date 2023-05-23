$80.17+0.2386.55+0.05

Американка, случайно спустившая обручальное кольцо в унитаз, нашла его через 13 лет

Американка, которая случайно спустила свое обручальное кольцо в унитаз, нашла его через 13 лет, пишет Daily Mail.

Женщина, потерявшая обручальное кольцо, нашла его через 13 лет
© Unsplash

71-летняя Мэри Стрэнд и ее 75-летний муж Дэвид из Миннесоты женаты уже 46 лет. 13 лет назад пара отметила 33-летие со дня свадьбы, и супруг подарил американке кольцо с бриллиантом. Однако мужчина случайно выбрал украшение большего размера, поэтому оно соскользнула с пальца женщины в унитаз, когда та была в ванной.

Мэри думала, что потеряла кольцо навсегда, но несколько недель назад ей не позвонили и сообщили, что кольцо было найдено спустя более десяти лет на водоочистной станции недалеко от ее дома.

Газета.Ru

Кольцо нашли сотрудники, которые проводили ремонтные работы. Им потребовалось около недели, чтобы найти владелицу украшения и ее контакты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий