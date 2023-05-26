McDonald's решил, что вы хотите сыграть в «Тетрис» на курином наггетсе

McDonald's China празднует «40-летие куриного наггетса» причудливой акцией. «Наггетс-Тетрис», выпущенный ограниченной серией, представляет собой гигантский пластиковый куриный наггетс с ЖК-экраном, на котором, как не сложно догадаться, можно сыграть в культовую игру.

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Вдохновленное популярной видеоигрой, устройство в форме наггетса позволяет игрокам наслаждаться игрой, похожей на "Тетрис". Автомат, к которому прилагаются наклейки для персонализации и чехол для переноски, определенно привлек внимание.

Несмотря на меньший размер игрового поля и упрощенное управление по сравнению с оригинальным Тетрисом, «Наггетс-Тетрис» является официально лицензированным продуктом, с информацией о торговой марке и авторских правах.