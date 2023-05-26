Единственный в своем роде портрет ДиКаприо продали за $1,3 млн

Уникальный портрет Леонардо ДиКаприо был продан на благотворительном аукционе в рамках 76-го Каннского кинофестиваля за $1,3 млн, сообщает Variety.

© Газета.Ru

25 мая в Каннах состоялся ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, во время которого собираются средства для борьбы со СПИДом. Традиционно во время мероприятия проводится аукцион с оригинальными лотами, а сами звездные участники вечера платят внушительные деньги за входной билет.

В этом году в числе лотов был представлен уникальный и единственный в своем роде портрет звезды «Титаника» Леонардо ДиКаприо, который посетил мероприятие в компании своей мамы Ирмелин.

По сообщению издания, портрет, созданный знаменитым британским художником Дэмьеном Херстом, был представлен публике ближе к полуночи. Известно, что до участия в аукционе картина находилась в личной собственности частного коллекционера. Ради сбора средств он согласился выставить ее на благотворительный аукцион.