$79.97-0.0285.92+0.04

Единственный в своем роде портрет ДиКаприо продали за $1,3 млн

Уникальный портрет Леонардо ДиКаприо был продан на благотворительном аукционе в рамках 76-го Каннского кинофестиваля за $1,3 млн, сообщает Variety.

Единственный в своем роде портрет ДиКаприо продали за $1,3 млн
© Газета.Ru

25 мая в Каннах состоялся ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, во время которого собираются средства для борьбы со СПИДом. Традиционно во время мероприятия проводится аукцион с оригинальными лотами, а сами звездные участники вечера платят внушительные деньги за входной билет.

В этом году в числе лотов был представлен уникальный и единственный в своем роде портрет звезды «Титаника» Леонардо ДиКаприо, который посетил мероприятие в компании своей мамы Ирмелин.

По сообщению издания, портрет, созданный знаменитым британским художником Дэмьеном Херстом, был представлен публике ближе к полуночи. Известно, что до участия в аукционе картина находилась в личной собственности частного коллекционера. Ради сбора средств он согласился выставить ее на благотворительный аукцион.

Итоговая сумма портрета на amfAR составила $1,3 млн. Имя нового владельца портрета актера не разглашается.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий