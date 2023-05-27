Максим Акимов (Innostage) — о хайпе вокруг нейросетей, о том, чем полезен и чем опасен искусственный интеллект для человечества

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Заменят ли нас роботы и останемся ли мы без работы? Что такое вообще искусственный интеллект и кто умнее — он или человек? Куда денутся тысячи художников и фотографов, чье творчество с успехом уже сейчас заменяет нейросеть? И реализуется ли сценарий фильмов про Терминатора? Руководитель Центра противодействия киберугрозам в Innostage CyberART Максим Акимов в авторской колонке для "Реального времени" размышляет о том, к какому миру мы стремительно движемся сейчас, когда искусственный интеллект шагнул в новую эру.

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"ChatGPT повезло стать первым, кто достиг новых горизонтов"

Обсуждая эту тему, нужно в первую очередь разобраться в том, что же такое искусственный интеллект, что мы вкладываем в это понятие. Является ли он вообще интеллектом, насколько он действительно интеллект? Предлагаю посмотреть на него глазами программиста. С этой точки зрения он выглядит как множество функций и множество условий, которые задает, перебирая, программист. То есть методологию работы искусственного интеллекта по факту задает программист. А значит, любая подобная программа в конечном счете представляет собой продукт разработки, созданный по образу и подобию интеллекта конкретного человека.

Но она развивается дальше. Построение модели данных зависит от того объема информации, который в нее "вгружен". Чем больше нейросеть "съела" информации, тем более качественный ответ она выдает. Надо понимать, это не должны быть единичные события. Нейросети надо "скормить" миллионы, миллиарды событий, прежде чем она начнет давать качественный результат. Результаты накапливаются, добавляются, верифицируются, и в какой-то момент нейросеть начнет самообогащаться.

Нейронные сети уже очень давно были в нашем мире, но недавно "выстрелил" именно ChatGPT. Думаю, волна обсуждений вокруг него вызвана именно тем, что он качественно отличается от предыдущих версий нейросетей. Он представляет собой хорошо сформированную модель обработки данных, которая дает неплохие результаты, качественные ответы на конкретные запросы.

Такой качественный скачок был неизбежен, потому что развиваются технологии, копятся данные. Просто ChatGPT повезло стать первым, кто достиг новых горизонтов. Точно так же, как мы в свое время полетели в космос в 1961 году: все к этому шли, а мы первыми стартанули. Так вот и в плане нейросетей и искусственного интеллекта: все крутились вокруг да около, и в итоге у кого-то все же получился неплохой продукт.

Код на "нейросетевом аутсорсе" и конец авторского права на изображения?

Например, с его помощью можно разработать реальную программу — и ИТ-сообщество уже начало этим пользоваться. У меня есть коллеги, которые ради шутки решили попробовать: а что будет, если попросить ChatGPT помочь запрограммировать какую-либо конкретную функцию? Они получили ответ в весьма приличном качестве — остается только чуть-чуть подправить параметры, и у тебя на руках готовый код. Вместо того, чтобы тратить свое время на написание тысячи строк кода, теперь можно поручить это роботу. А ты только закладываешь в него конкретную логику. Главное — правильно сформулировать запрос, и ты получишь правильный, вполне удовлетворительный ответ.

Мы смотрим, как "играют" с ChatGPT наши коллеги в других компаниях и даже странах: на Youtube распространяются ролики, в которых люди проверяют, насколько корректно искусственный интеллект отрабатывает задачи. И если к третьей версии программы еще есть вопросы, то четвертая уже достаточно неплоха, с точки зрения и корректности кода, и его безопасности.

На PHDays на нашем стенде были представлены карточки с нашими продуктами, оформленные в виде граффити. Так вот, эти изображения сгенерировала нейросеть. Это еще одна, очень практическая и конкретная сфера, в которой уже сегодня можно применять ChatGPT и ему подобные программы: генерация уникальных, бесплатных картинок для иллюстрации своего контента. Многие рассуждают так: зачем я буду платить за фото и картинки из фотобанков, если можно попросить нарисовать их нейросеть? Например, мы тоже начали это делать. Все совершенно легально, авторское право не нарушается.

Нейросеть может стать серьезным помощником и специалисту гуманитарного труда: например, набрать фактуру для статьи или презентации, собрать определенную информацию. Человеку останется изучить это все и "облагородить". С помощью искусственного интеллекта можно снизить трудовые затраты и перенаправить свое время в другое, более конструктивное русло.

Останемся ли мы без работы?

Если подумать над списком специалистов, чей труд прямо сейчас, с появлением "суперученого" ChatGPT, может стать легче — это дизайнеры, программисты, журналисты, копирайтеры, делопроизводители, переводчики…

Конечно, в свете этого всего возникает вопрос: а что останется делать человеку, если роботы заберут на себя рутину? Я уже рассказал, как можно экономить время на разработку программного кода. Вы спросите: куда теперь деваться начинающим программистам-"джунам"? Ведь рутинная простая работа обычно ложится на них. Так станет ли меньше разработчиков по мере развития искусственного интеллекта?

Думаю, что нет. Если вы заметите, у нас становится все больше электронных сервисов, мир информационных технологий развивается. И чем больше этих сервисов становится, тем больше людей должны в этом участвовать. Я понимаю опасения, ведь это логично — ожидать, что людей начнут увольнять по мере автоматизации их задач. Но кому-то эту автоматизацию нужно поддерживать. Правда, скорее всего, людям придется быстро перепрофилироваться: к примеру, программисты будут учиться не самостоятельно писать тысячи строк кода, а продумывать логику этого кода, задавать эту логику нейросети и "скармливать" ей максимально точный запрос на программу. Программисты будут учиться не монотонно вбивать код, а будут уделять больше внимания аналитике, логике и формированию правильного задания для нейросети.

"Никто не знает, к чему это приведет"

Но у любой монетки есть две стороны. Самое страшное в плане развития нейросетей — никто не знает, к чему приведет все это экстенсивное развитие. ChatGPT развивается слишком быстро. Многие уже задумались об этом: наши и зарубежные регуляторы, министры, Илон Маск — все на свете. Они просят запретить развитие нейросети на какое-то время, чтобы понять, что с этим делать в дальнейшем.

Надо придумать правила игры, сделать процесс управляемым. В высоких кабинетах и в переговорных комнатах крупнейших корпораций говорят: "Дайте нам паузу на год, чтобы понять, как с этим жить". Но нельзя быстро придумать, как заарканить процесс и двигать его в нужную нам сторону. Ведь "Терминатора", наверное, все смотрели? Так вот, сегодня этот сценарий не выглядит таким уж фантастическим и нереализуемым.

Опять же, все мы помним цикл рассказов Айзека Азимова о роботах. Он в середине прошлого века придумал этическую модель: "Робот ни при каких условиях не должен навредить человеку". Но мы не знаем, что "под капотом" у ChatGPT и у остальных нейросетей. Заложена ли там логика "Не навреди человеку"? Например, сегодня нейросеть не ответит на прямой запрос о том, как сделать нечто вредоносное и даже опасное: она сообщит "Это уголовно наказуемо". Но этот запрос можно сформировать так, что он все-таки выдаст ответ. Потому что искусственный интеллект, как я уже говорил, — он пока еще не совсем интеллект. И человек пока еще умнее него.

Приведу самый близкий к нам пример того, как можно было бы деструктивно использовать нейросеть: заказать ей разработку вируса или плана хакерской атаки. Причем тут тоже можно обойти ее встроенную защиту — попросить написать вирус, не говоря, что это будет вирус. Сейчас ChatGPT фильтрует большую часть таких запросов, но при определенной подготовке можно заставить его прописать конкретную процедуру. Я уже слышал истории о том, как с этим "играют" хакеры. Они всегда на острие, ведь задача злоумышленника — разработать нечто новое, чего еще не было раньше. И я не удивлюсь, если они начнут массово использовать нейросети для генерации атак.

Станет ли он когда-нибудь умнее человека? Возможно. Просто за счет того, что он оперирует большей информацией, чем человек. Все-таки у нас есть предел возможности усваивать информацию. Ее с каждым днем становится все больше и больше, и человеческий мозг не может усваивать ее полностью и оперировать ею одномоментно так, как компьютер. Хотя, игра Cyberpunk нам всем известна — кто знает, может быть, можно будет вживить в память человека дополнительные чипы, модули и тому подобные устройства…

Творчество будущего

Не могу не вспомнить недавнего скандала с фотографией, которая выиграла международную престижную премию, а ее автор потом признался, что она сгенерирована нейросетью. Творческая интеллигенция, художники, люди искусства пришли в ужас, ведь визуальная часть того, что делает нейросеть, практически неотличима от того, что мог бы придумать человек. Художники, фотографы, дизайнеры современности боятся, что их заменит искусственный интеллект, и требуют запретить все это немедленно.

Но я считаю, что запретами этого вопроса не решить, а прогресс остановить нельзя. Запрещая генерировать изображения с помощью нейросети, можно добиться обратного эффекта и, наоборот, сделать акцент на том, о чем люди до сих пор не знали и не слышали. Лазейки найдутся непременно.

Мне кажется, со временем творчество классических художников и фотографов станет чем-то вроде того, чем стали сегодня виниловые пластинки — удовольствием для "гурманов", редких ценителей. Я понимаю боль творческих людей, которые вкладывают в это душу и живут своими произведениями. Но думаю, им нужно уже сейчас думать о том, как встраиваться в меняющуюся реальность. Нужно новое творчество, в которое можно интегрировать искусственный интеллект. Может быть, это будут картины, созданные с использованием нейросети, но более масштабные, проработанные, глубокие. Картина, в "слоях" которой будто бы тонешь, погружаясь все глубже в мир, созданный художником на пару с ИИ.

Что впереди — "Город Солнца" или порабощение человечества машинами?

Все же по большому счету я не склонен драматизировать и думаю, развитие нейросетей не должно вызвать коллапса, тотальной безработицы и массового уныния. Просто у человека высвободится время на созидание. Когда специалист не будет вынужден тратить время на рутину, он сможет увеличить скорость разработки продукта и постоянно улучшать его качество. Его усилия будут направлены в иную сторону. Вспомните промышленную революцию, которая произошла когда-то в Европе: когда станок заменил человека, люди, отойдя от первого потрясения, быстро начали заниматься другими вещами.

Мне в этом ключе нравятся идеи Жака Фреско, который говорил о том, что нужно рутину максимально переложить на роботов, а человеку оставить созидание и творчество. Он не должен подметать улицу утром, с этим может справиться робот. А человек, как высшее существо, должен думать над тем, как сделать этот мир еще лучше.