На аукцион выставлен карандаш Гитлера, подаренный ему Браун

Карандаш с надписью «Ева» на немецком языке и инициалами «AH» будет продан на аукционе в Белфасте в июне. Об этом пишет The Guardian.

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За посеребренный карандаш, предположительно принадлежавший Адольфу Гитлеру, аукционный дом Bloomfield Auctions ожидает получить от £50 до £80 тыс. Считается, что предмет был подарен рейхсканцлеру его многолетней возлюбленной Евой Браун на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года.

Последний раз карандаш продавался на аукционе в 2002 году.

Карл Беннетт, управляющий директор аукционного дома, сказал: «Важность выгравированного личного карандаша Гитлера заключается в том, что он помогает разгадать скрытый фрагмент истории, давая уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от посторонних глаз».

На аукционе Bloomfield Auctions в восточном Белфасте 6 июня будут продаваться также оригинальная фотография Гитлера с автографом и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.