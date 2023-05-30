На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье с зубом мегалодона
Среди обломков «Титаника» на дне атлантического океана обнаружили золотое ожерелье с зубом доисторической акулы мегалодона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на канал ITV.
Драгоценность заметили при проведении съемок с подводных лодок, которые организовали компании Magellan Ltd и Atlantic Production.
Авторы находки надеются разыскать потомков семьи, владевшей редким изделием. Однако неясно, смогут ли они забрать ожерелье. В настоящее время между Великобританией и США действует соглашение, запрещающее поднимать артефакты с места крушения судна.
«Титаник» затонул во время своего первого и последнего рейса из британского Саутгемптона в Нью-Йорк в ночь на 14 апреля 1912 года. Лайнер налетел на айсберг, погибли 1496 человек. 712 пассажиров и членов экипажа спаслись.