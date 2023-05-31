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Фото яйца необычной формы удивило пользователей Cети

Пользователь Reddit с ником gamelover42 поделился на портале фотографией яйца необычной формы, найденного им в курятнике.

Фото яйца необычной формы удивило пользователей Cети
© Unsplash

Снимок стал популярным и удивил многих комментаторов.

«Это яйцо странной формы снесла моя курица», — написал автор.

На опубликованном снимке он держит на ладони куриное яйцо продолговатой формы, выгнутое с одной из сторон.

Lenta.ru

В комментариях многие пользователи сети заявили, что яйцо напоминает им морскую раковину. «Говорю как владелец кур... Что это за фигня?», «Это, без сомнения, самое странное яйцо, какое мне доводилось увидеть», — заявили они. «Возможно, внутри дракон», «Съешь его и станешь супергероем — "Куроменом"», «Думаю, твоя курица может оказаться инопланетянином», — пошутили другие.

Вместе с тем многие комментаторы указали, что у птицы, снесшей яйцо, может быть дефицит кальция или других полезных элементов, и посоветовали автору озаботиться этим вопросом.

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