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В Кремле заказали 3D-копию шапки Мономаха за 179 тыс. рублей

Оружейная палата Кремля заказала 3D-копию шапки Мономаха за 179 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Кремле заказали 3D-копию шапки Мономаха за 179 тыс. рублей
© Газета.Ru

Экспонат будет представлен на сайте кремлевского музея, в частности, в разрезе.

Золотая шапка Мономаха с соболиной опушкой, драгоценными камнями и крестом — самый древний памятник в собрании Оружейной палаты. Шапка датируется рубежом ХIII–XIV веков. С 1547 года — года венчания первого русского царя Ивана Васильевича (Грозного) — до конца XVII века Шапка Мономаха использовалась при поставлении на престол всех русских государей. Последний раз ею был венчан на царство царь Иван Алексеевич в 1682 году. После этого она обрела статус реликвии.

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