В Кремле заказали 3D-копию шапки Мономаха за 179 тыс. рублей

Золотая шапка Мономаха с соболиной опушкой, драгоценными камнями и крестом — самый древний памятник в собрании Оружейной палаты. Шапка датируется рубежом ХIII–XIV веков. С 1547 года — года венчания первого русского царя Ивана Васильевича (Грозного) — до конца XVII века Шапка Мономаха использовалась при поставлении на престол всех русских государей. Последний раз ею был венчан на царство царь Иван Алексеевич в 1682 году. После этого она обрела статус реликвии.