История «Троицы» Андрея Рублева

Среди возмущённых откликов на требование о возвращении «Троицы» Андрея Рублева в Третьяковскую галерею выделяются повторяющиеся голоса с криками: «Так это музей довёл икону до такого состояния! Вот в храме она преобразится и расцветёт, как в былые времена!». Многие считают такие реплики частью методички, не стоящей внимания, но, тем не менее, я считаю правильным и важным напомнить историю. Мир увидел и может видеть сейчас «Троицу» Рублева в её первозданном виде исключительно благодаря реставраторам и затем сотрудникам Третьяковской галереи.

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Троице-Сергиева лавра достаточно быстро закрыла творение Рублева позднейшими записями и окладом, хорошо, что не соскребла. «Троица» была поновлена, т. е. прописана не менее пяти (!) раз, что привело к полной утрате её авторского облика.

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Первое поновление иконы было сделано в самом начале XVII века, следующее — в 1635 году. Затем икона была записана в конце XVIII века и дважды в XIX веке (по сведениям В. П. Гурьянова — в 1835 и в 1854–1855 годах). Только в начале ХХ века была произведена первая попытка снять с живописи XV века позднейшие наслоения. По инициативе И. С. Остроухова, члена Императорской археологической комиссии, в 1904–1905 годах в Троице-Сергиевой лавре под руководством В. П. Гурьянова проводилось раскрытие «Троицы» Рублева. Но икона была не вполне дочищена, на ней оставались записи начала XVII века, к которым прибавились новые прописи (уже Гурьянова). Собственно реставрацией в научном понимании можно назвать раскрытие памятника, проведенное в 1918–1919 годы в Сергиевом филиале реставрационной мастерской Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусского искусства. В отделе рукописей Третьяковской галереи хранятся «Протоколы расчистки иконы “Троица” письма Андрея Рублева из иконостаса Троицкого собора 1918–1919 гг.», составленные Ю. А. Олсуфьевым. Работали самые известные реставраторы того времени — Г. О. Чириков, И. И. Суслов, В. А. Тюлин и Е. И. Брягин. Только тогда «Троица» была освобождена от скрывавших живопись Рублева позднейших поновительских наслоений.

В Третьяковскую галерею икона поступила в 1929 году, с этого времени она хранится в безупречных условиях, что позволило увидеть её авторский образ миллионам людей.

По решению Реставрационного совета Третьяковской галереи, созванного Министерством культуры РФ 10.09.1998, «Троица» не должна подвергаться транспортировке с территории галереи — лишь один раз в год её в богослужебных целях на руках переносят в храм-музей Николы в Толмачах, где она доступна для верующих. Посмотрите на эти фото. Сначала – два фото 1904 года.

Daily Moscow

«Троица» в ризе (в «годуновском окладе»), которая закрывает её практически полностью. Такой икону видели с начала XVII века и до 1904 года, когда были предприняты первые попытки ее раскрытия под руководством В. П. Гурьянова. Второе фото показывает «Троицу» с только что снятым окладом, который, кроме сокрытия живописи, принес иконе физический ущерб из-за крепления гвоздями. При этом изначальная «Троица» скрыта под пятью слоями записи. Руки Рублева не видно ни в одной части иконы.

А рядом – предсмертное тюремное фото графа Юрия Александровича Олсуфьева (28 октября 1878, Санкт-Петербург — 14 марта 1938, Москва, Бутовский полигон) — русского искусствоведа и реставратора, которому мир обязан открытию настоящего Рублева, но не только. Олсуфьев, несмотря на неоднократные обвинения в «контрреволюционной деятельности в целях свержения Советской власти», аресты и травлю, спасал церковные памятники, в том числе Московского кремля, от уничтожения, продолжал исследования.

В ночь с 23 на 24 января 1938 года Юрий Олсуфьев был арестован, 7 марта осуждён тройкой при НКВД по Московской области за «распространение антисоветских слухов» и расстрелян 14 марта 1938 года на Бутовском полигоне. И вот – раскрытая под руководством Ю. А. Олсуфьева из полной темноты и сохранённая Третьяковской галереей «Святая Троица» Андрея Рублева.