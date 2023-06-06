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Для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике

Не все знают, для чего придумана бирка на чайном пакетике. Кто-то считает: на ней просто пишут название фирмы-производителя, но на самом деле это не так. Об этом «Клопс» рассказала домохозяйка, эксперт по уборке Эля Николаева.

Для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике
© Unsplash

«Бирка нужна для фиксации пакета в чашке. Когда мы наливаем кипяток в кружку, и ниточка, и окрашенная бумажка довольно часто оказываются в воде. Чтобы такого не происходило, нужно придавливать бирку дном чашки», — объяснила Николаева.

На некоторых пакетиках есть прорезь, у неё также есть практическая польза.

«Прорезь создаётся, чтобы надёжно закрепить ярлычок. Заведите его за ручку чашки, а потом вставьте нитку в прорезь до конца», — посоветовала собеседница «Клопс».

Некоторые производители чая делают двойную бирку. Такую можно закрепить на краю кружки.

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