Для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике
Не все знают, для чего придумана бирка на чайном пакетике. Кто-то считает: на ней просто пишут название фирмы-производителя, но на самом деле это не так. Об этом «Клопс» рассказала домохозяйка, эксперт по уборке Эля Николаева.
«Бирка нужна для фиксации пакета в чашке. Когда мы наливаем кипяток в кружку, и ниточка, и окрашенная бумажка довольно часто оказываются в воде. Чтобы такого не происходило, нужно придавливать бирку дном чашки», — объяснила Николаева.
На некоторых пакетиках есть прорезь, у неё также есть практическая польза.
«Прорезь создаётся, чтобы надёжно закрепить ярлычок. Заведите его за ручку чашки, а потом вставьте нитку в прорезь до конца», — посоветовала собеседница «Клопс».
Некоторые производители чая делают двойную бирку. Такую можно закрепить на краю кружки.