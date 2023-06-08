Американка нашла на пляже зуб древнего мастодонта

В США женщина во время прогулки на пляже с подругой нашла зуб древнего мастодонта. Специалисты считают, что ископаемому примерно миллион лет.

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Инцидент произошел в Калифорнии на пляже Рио-дель-Мар. Девушка по имени Дженнифер Шух увидела зуб, который торчал из песка.

«Я спросила, что это у нее там под ногами. Это выглядело так необычно, как будто сгорело», – рассказала Шух.

Американка сделала несколько снимков находки и разместила их в социальных сетях. На публикацию откликнулся советник по палеонтологическим коллекциям музея естественной истории Санта-Крус Уэйн Томпсон. Он определил, что Шух обнаружила коренной зуб взрослого тихоокеанского мастодонта. Позднее зуб вымершего животного с пляжа подобрал Джим Смит, который отдал ценную находку в музей.

«Мы абсолютно уверены, что данному образцу не меньше миллиона лет», – цитирует сотрудников музея агентство AP.