Браслет Марлен Дитрих ушёл с аукциона в Лондоне за $4,5 млн

Ювелирное творение выполнено из платины и украшено рубинами и бриллиантами. Новый владелец получил браслет в кожаном футляре Mark Cross с фирменными инициалами MD — Марлен Дитрих. Украшение было сделано в 1937 году одним из основателей бренда Van Cleef & Arpels Луи Арпельсоном. Это был специальный заказ Дитрих, ведь звезда даже предоставила ювелиру свои камни.

На Марлен вы могли увидеть этот браслет в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» 1950 года. Кроме того, актриса надевала его по случаю вручения премии «Оскар» в 1951-м. В 1992 году, после смерти звезды кино, браслет достался Анне Эйзенхауэр, внучке 34-го президента США. Она также прибрела его на аукционе за $990 тысяч. Именно в рамках лота «Великолепные драгоценности Анны Эйзенхауэр» Christie's продал рубиновое украшение.