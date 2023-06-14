Почему советский фарфор стал предметом охоты коллекционеров

Советский фарфор, который еще полвека назад доставали из серванта по праздникам, сегодня стал антиквариатом и предметом коллекционирования.

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Прямо сейчас на одном из интернет-аукционов за тарелку 1920 года, расписанную художником Императорского фарфорового завода Рудольфом Вильде, просят 1,8 млн рублей. Надпись на ней гласит: "Всем, кто смел и сердцем молод, в руки книгу, серп и молот". Цена вазы Дулёвского фарфорового завода, расписанной Верой Тодорской в 1970-80-е годы, - 600 тыс, а расписанный вручную там же в 1951 году чайный сервиз предлагают за 480 тыс. Статуэтку-лоточек "Поросячье семейство", изготовленную на Дмитровском фарфоровом заводе (Вербилки) в 1930-е годы, продают за скромные 36 тыс рублей.

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Моя рука сама тянется к горке, где пылится в ожидании гостей унаследованный от бабушки сервиз с изящными цветочками. А вдруг я - обладатель настоящего богатства? Выяснить, какой фарфор действительно представляет ценность и что делать с наследством бабушки, мне помогла заведующая научно-хранительским отделом "Музей керамики" Государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково" Виолетта Микитина.

Виолетта Валериевна, правда ли, что советский фарфор в наше время стал предметом вожделения многих коллекционеров?

Виолетта Микитина: Да, к нему сейчас действительно наблюдается большой интерес. Прежде всего к агитационному фарфору, который появился в нашей стране после 1917 года. Это вообще всегда была коллекционерская категория, стоит он дорого. Когда фарфоровые заводы были национализированы, появились новые мастера, возникли новые веяния. Например, если брать завод, который был сначала Императорским фарфоровым заводом, затем стал Государственным фарфоровым заводом в Петрограде, а затем Ленинградским им. Ломоносова, там создавались произведения по эскизам известных художников Сергея Васильевича Чехонина, Николая Михайловича Суетина и многих других. Так что это направление одно из самых дорогих сейчас на рынке. Агитационный фарфор в то время делали на экспорт. Но агитфарфор вряд ли кто-нибудь сегодня найдет у себя на полке. Он уже больше в коллекциях, в музейных и крупных частных. К нам в музей иногда обращаются люди, которые получили в наследство квартиру от бабушки, а там что-то стоит в серванте, и они думают, что это какие-то редкие шедевры. Но, как правило, оказывается, что это совсем не так.

Российская Газета

То есть чудес не бывает?

Виолетта Микитина: Конечно, ничего нельзя исключать, но в основном в бабушкиных сервантах хранился фарфор, который делали в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Это тоже неплохо и по-своему ценно. У многих людей это вызывает ностальгию: они вспоминают, как в детстве видели фарфоровую скульптуру у своих близких. В те времена производили очень много образов детства, статуэток пионеров, балерин и, конечно, всевозможных сервизов. В 2017 году у нас была выставка, посвященная столетию революции, на которой мы показывали фарфор XX века. Очень многие посетители приходили и умилялись: "Ой, я помню такую же фигурку у моей мамы". В этом нет ничего удивительного - это тиражные вещи: делали модель, она тиражировалась тысячами. Такой фарфор был доступен, его можно было свободно покупать.

Так что же в бабушкином серванте представляет собой ценность, а что - просто тиражная статуэтка?

Виолетта Микитина: Во-первых, на фарфоровых изделиях есть клейма разных цветов, которые обозначают их сортность. Красный - для высшего сорта фарфора, синий - для 1-го сорта, зеленый - для 2-го сорта и коричневый или черный для 3-го сорта. Во-вторых, были модели или сервизы, которые выпускались малым тиражом, скажем, 300 экземпляров. Или, например, в советское время на заводах художникам позволяли делать свои авторские работы, и их было, скажем, всего пять. Но, чтобы это определить, надо хоть немного в этом разбираться. Кроме того, значение имеют художественные особенности изделия. Так, ручная роспись ценится выше, чем печатный рисунок - переводная картинка на фарфоре, которую мы называем деколью. А вообще, все, чему больше 50 лет, считается антиквариатом, и, как мы понимаем, почти все советские времена уже подпадают под эту категорию.

А если у кого-то дома сохранилась необычная и явно непростая тарелка или чашка, что посоветуете с ней делать?

Виолетта Микитина: В советские времена редко производили единичные тарелки - в основном это были сервизы. Так что, если у вас есть одна тарелка из красивого сервиза, пусть она хранится дома. Мы всегда говорим: пользуйтесь такими вещами. Например, в XIX веке был монополист в фарфоре Терентий Кузнецов. Он скупил несколько известных заводов, на них выпускалось много видов массовой продукции. Был даже такой термин "кузнецовщина". Конечно, там производили и очень хорошие, со вкусом сделанные вещи художественного уровня, но в основном это все-таки была просто бытовая посуда. У меня дома есть "кузнецовские" тарелки, иногда прихожу в гости, и там достают из шкафа "Кузнецова". Да, фамилия известная, она на слуху, и некоторые думают, что там что ни чашка, то шедевр. А на самом деле это очень бытовые тиражные предметы, поэтому пусть они будут дома, радуют вас, напоминают о прадедушках и прабабушках.

А что такого необычного в фарфоре? Почему мы так к нему привязаны?