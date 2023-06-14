«Не только радио»: еще 6 изобретений, созданных русскими учеными

Русские ученые изобрели множество технологий, которыми мы пользуемся каждый день. Созданные много десятилетий назад, изобретения определили облик нашего настоящего и продолжают сохранять актуальность в перспективе будущего. Делимся с вами 6 гениальными разработками.

© Unsplash

Объемно-мультипликационное кино, Владислав Александрович Старевич

Видео дня

Владислав Александрович Старевич родился в Москве в 1882 году. Академическими успехами он не отличался, зато с юности увлекался фотографией. Первые работы Старевича были сфокусированы вокруг мира насекомых. Еще будучи совсем юным, он фотографировал жизнь жуков, а когда ему в руки попала первая в его жизни кинокамера, в 1909 он снял фильмы: «Жизнь стрекоз» и «Жуки-скарабеи». В 1910 Старевич пытался снять фильм о жуках-рогачах, но при выбранном Владиславом Александровичем освещении «артисты» не хотели играть на камеру. Тогда Старевич сделал реалистичные муляжи жуков и использовал их при съемке. Эта практика легла в основу его метода при мультипликации. Впоследствии Старевич использовал такой «кукольный театр насекомых» для своих игровых фильмов, которые пользовались бешеным успехом в Российской империи и за границей.

В 1919 году Старевич навсегда покинул Россию, сначала жил в Италии, затем во Франции, где продолжал работу над своими фильмами. Он даже пытался подарить свою коллекцию работ Советскому Союзу, но его просьба так и не была удовлетворена.

Модель искусственного сердца, Владимир Петрович Демихов

Владимир Петрович Демихов — советский врач, доктор биологических наук и основатель трансплантологии. Родился в 1916 году в Волгоградской области, в крестьянской семье. Изначально выучился на слесаря-ремонтника, затем поступил в МГУ на физиологическое отделение биологического факультета, откуда выпустился в 1940 году. Во время Второй мировой войны служил в армии, выполнял обязанности лаборанта патологоанатомической службы, а после окончания военных действий устроился в Институт экспериментальной и клинической хирургии, где проводил исследования в области пересадки органов. К 1946 году он провел несколько операций по пересадке сердца (эксперименты проводились на собаках), в том же году он был первым человеком в мире, совершившим пересадку собаке сердца и легких. В мире достижение оценили, а вот в СССР особого внимания этому не уделили.

Карьерный путь Демихова был действительно тернистым. Смелые эксперименты на животных, доказывавшие возможность трансплантации жизненно важных органов человеку, встречались строгой критикой, Демихова несколько раз обвиняли в шарлатанстве и даже не допускали его до защиты диссертаций. Защитить докторскую и кандидатскую диссертации он сумел только в 1963 году. Из-за предвзятого отношения у Демихова происходят конфликты с руководством Института скорой помощи имени Сеченова, экспериментатору приходится перейти в Институт имени Склифосовского, где он продолжает свои эксперименты и работает в собственной лаборатории. К сожалению, его то и дело преследовали санкции от государства. В конце 60-х государство лишило Демихова квартиры, якобы выданной по ошибке, а в 1968 у экспериментатора случился инсульт. Это не помешало ему продолжить работу, но круг общения Демихова сузился до семьи и близких друзей. До самой смерти Демихов продолжал эксперименты по пересадке не только внутренних органов, но и целых систем: приживлял собакам дополнительные головы и лапы.

Первый ранцевый парашют, Глеб Евгеньевич Котельников

Потомственный дворянин, Глеб Евгеньевич Котельников, родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. За свою жизнь он успел стать и офицером армии, и акцизным чиновником, и актером, и изобретателем. Одно из его главных изобретений — ранцевый парашют, который он разработал в 1912 году. До этого парашюты уже существовали как явление, но у них был один существенный недостаток — они были тяжелыми, громоздкими, ими нельзя было воспользоваться быстро, когда счет идет на секунды. Эту проблему Котельников осознал, когда в 1910 году на Всероссийском празднике воздухоплавания стал свидетелем гибели авиатора Льва Макаровича Мациевича. Тогда Глеб Евгеньевич поставил себе целью создать парашют, который можно было бы использовать за несколько секунд для спасения жизней авиаторов и пассажиров воздушного судна. Форма ранца оказалась наиболее подходящей, оставалось придумать способ сделать так, чтобы парашют выбрасывался автоматически и раскрывался вовремя. Разработка длилась 10 месяцев.

Котельников создал металлический ранец, который крепился к авиатору в двух точках. Снаружи ранца находилось спусковое кольцо. Если за него дернуть, две пружины, расположенные внутри, «выстреливали» парашют наружу. После серии экспериментов

Первая в мире АЭС, Игорь Васильевич Курчатов

Игорь Васильевич Курчатов родился в 1902 году в Уфимской губернии Российской империи. С юности отличался тягой к знаниям, идеально окончил школу и университеты, в тяге к знаниям его не останавливали ни нужда, ни голод, с которыми в юности будущий академик сталкивался довольно часто. Изначально он занимался физикой в области источников электричества, а в 1932 году одним из первых занялся физикой атомного ядра.

Курчатов занимался изучением поведения атомных ядер, проводил эксперименты, а в 1942 году начал курировать советский атомный проект. Целью проекта была интеграция достижений в области атомной физики в экономический и производственный комплекс, именно благодаря ему стало возможно строительство первого атомного реактора, атомных электростанций, атомных ледоколов и подводных лодок, а также начали проводиться исследования в области термоядерных реакций. Но, конечно, неизбежны стали и попытки применить атомные технологии в военной промышленности. Так в 1949 Курчатов стал «отцом» советской атомной бомбы.

Первый в мире бензиновый двигатель, Огнеслав Степанович Костович

Огнеслав Степанович Костович, родившийся в 1851 году, изобретатель и конструктор, одним из первых создал бензиновый двигатель внутреннего сгорания с электрическим зажиганием, и получил на него патент в России, США и Великобритании.

Правда, изобретенный им двигатель был предназначен не автомобилю, а дирижаблю. Костович занимался в основном авиацией и судоходством, во время Русско-турецкой войны он, серб по национальности, получил звание капитана русского флота и переехал в Российскую империю, где создавал летающие модели самолетов и вертолетов. В 1880-х он занялся строительством дирижабля «Россия», и постоянно совершенствовал конструкцию. Двигатель был только одной из многочисленных задач, поставленных перед конструктором, и Костович в процессе даже представить не мог, что именно многоцилиндровая конструкция, способная поднять в воздух огромное судно, станет его главным изобретением. Он бился над попытками облегчить конструкцию дирижабля, экспериментировал с материалами, но, к сожалению, машина в воздух так и не поднялась — не хватило финансирования.

Гидросамолет, Дмитрий Павлович Григорович

Дмитрий Павлович Григорович, выдающийся советский авиаконструктор, грезил небом с юности. Окончив Киевский технологический институт в 1909, переехал в Санкт-Петербург, где выпускал журнал «Вестник воздухоплавателя». С 1912 года был техническим директором завода «Первого Российского товарищества воздухоплавания С.С. Щетинин и К°». Увлечение гидропланами появилось в 1913 году, когда на завод попала летающая лодка Donnet-Lévêque, которой требовался ремонт носовой части. Григорович внимательно изучил конструкцию, и уже до войны изготовил свою собственную летающую лодку М-1, а до 1915 создал еще 5 итераций летающей лодки. Серийное производство последней, М-5, продолжалось до 1923 года. В течение десятилетия Дмитрий Павлович занимался экспериментами в области строительства гидросамолетов, в 1922 переехал в Москву, где занялся конструированием истребителей.