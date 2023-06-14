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Детские рисунки Карла III продадут на аукционе

Детские рисунки короля Великобритании Карла III будут проданы на аукционе Hansons Auctioneers за £10 тысяч. Об этом сообщает Express.

Детские рисунки Карла III продадут на аукционе
© Газета.Ru

На рисунках Карл III изобразил своих родителей - покойных королеву Елизавету II и принца Филиппа. Королева изображена в желтом в красную полоску платье, с тиарой и серьгами с красными камнями, а в руках она держит одну из своих фирменных сумочек.

Принц Филипп на рисунке Карла III изображен в лиловом вечернем костюме с галстуком-бабочкой.

Ожидается, что детские рисунки Карла III уйдут с молотка за £10 тысяч.

По данным издания, монарх нарисовал родителей мелками, когда ему было около пяти лет.

В рамках предстоящего аукциона будут проданы и другие памятные вещи из личного архива королевской семьи, в том числе, письма, семейные фотографии, рождественские открытки и рукописный дневник-меню из Букингемского дворца, датируемый 1937 годом.

Все эти вещи были собраны в период с 1950-х по 1970-е годы Генри Рамзи Молом, известным писателем, журналистом и бывшим королевским корреспондентом.

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