5 странных вещей, которые придумали в Японии

Япония — это не только страна восходящего солнца, но и родина множества удивительных вещей. Правда, человеку, далекому от культуры этой страны, они могут показаться скорее странными и даже безумными.

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Подробнее о том, какие необычные вещи создали японцы, — в материале «Рамблера».

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Салон для чистки ушей

Будем откровенны, многие люди забывают держать свои уши в чистоте. Однако в Японии для их чистки даже существуют отдельные заведения, которые пользуются популярностью среди местных жителей. Там вы можете лечь на кушетку, выпить зеленый чай и насладиться тридцатиминутной чисткой ушей, которую делают профессионалы. Для многих туристов это занятие выглядит странно, но японцы любят ходить в такие салоны, чтобы расслабиться после работы.

Капсульные отели

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Изобретение капсульных отелей в 1979 году потрясло весь мир. Япония — небольшой остров, поэтому властям было критически важно экономить пространство, когда количество населения значительно увеличилось. Капсулы прекратили демографический кризис: гостиничные номера стали меньше, а помещения вмещали в себя больше людей. В этих капсулах есть все необходимое для одной ночи: туалетные принадлежности, одеяла, телевизор, лампы. Кроме того, они довольно дешевые.

Умные туалеты

Обычные туалеты, к которым все привыкли, обладают только одной функцией — смывом. Однако «умные» японские унитазы оснащены специальными датчиками, которые обнаруживают присутствие людей и автоматически открывают крышку, а еще музыкальным сопровождением и подогревом сидений. Этот туалет включает в себя множество функций, которые могут запутать любого, кто не умеет читать по-японски.

Синие светофоры

На вопрос о цветах светофора большинство людей ответит «красный, желтый и зеленый». Но японцы скажут «красный, желтый и синий». Этому есть лингвистическая причина: долгое время зеленый и синий цвета в народе обозначали одним и тем же словом. Но и после того, как зеленому наконец дали собственное название, люди все равно продолжили по привычке использовать старый вариант. Первые светофоры в Японии были привычного нам оттенка, однако из-за постоянной путаницы в цветах власти решили поменять зеленый на синий.

Тихое караоке

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