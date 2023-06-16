Фанат Бейонсе продает очки певицы за $20 тысяч

Фанат Бейонсе решил продать солнцезащитные очки, которые он получил в подарок от певицы на ее концерте в Лондоне. Об этом сообщает NY Post.

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20-летний начинающий режиссер Глобал Валентино выставил очки Беойнсе на аукцион памятных вещей Omega Auctions. Молодой человек планирует выручить за них за $20 тыс.

«Это был очень трудный выбор для фаната. Но я решил продать очки на аукционе, чтобы инвестировать в свою семью и карьеру. Но то, что Бейонсе дважды подарила мне эту вещь, несомненно, останется самым ярким воспоминанием в моей жизни», — объяснил Валентино.

На официальном сайте аукциона очки описываются как «Пара солнцезащитных очков Off-White, изготовленных на заказ брендом Off-White для певицы Бейонсе».

Глобал Валентино стал счастливым обладателем трофея на концерте Бейонсе в Лондоне, когда во время исполнения песни Diva звезда бросила очки в толпу. Радость фаната чуть было не омрачил охранник певицы, который отнял очки и вернул их звезде. Ситуацию исправила сама Бейонсе — певица снова бросила очки Валентино. После концерта молодой человек заметил, что одна из линз очков разбита.

«Она отвалилась сразу после концерта, так как держалась на маленьком винтике», — объяснил он.

Молодой человек отнес очки в оптику, где оправу отремонтировали.