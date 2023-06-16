7 вещей родом из СССР, которые служат до сих пор

Они показывают себя лучше современных аналогов.

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Сейчас полки магазинов и страницы маркетплейсов наполнены товарами на любой вкус и цвет.

Но во многих семьях до сих пор сохранились предметы быта из СССР: они верой и правдой служат несколько десятков лет и показывают себя лучше, чем современные альтернативы.

Пресс для чеснока

Измельчить чеснок можно ножом, блендером, натереть зубчики на терке. Но тяжелый, металлический пресс — все еще лучший вариант для хозяек. Мыть его легко, хранить удобно, а еще с помощью такого простого девайса можно измельчить орехи, которые часто нельзя отправлять в кухонный комбайн или блендер.

Мясорубка

Сейчас тяжелые механические мясорубки многие заменили на электрические. Но советские гораздо надежнее: они придут на помощь, когда нет света, а еще справятся даже с весьма жестким мясом. Еще один плюс механической мясорубки — она почти никогда не ломается, что делает этот девайс настоящим долгожителем.

Чугунные сковородки

Они теряют внешний вид, кажутся тяжелыми и громоздкими, но служат годами, а еще на них получается самая вкусная жарена картошка. Кстати, многие повара обожают именно такие сковороды и используют х даже на профессиональных кухнях. Кипятильник Самый простой прибор спасает в сложных ситуациях: заварить чай или кофе, сварить сосиски или подогреть воду для того, чтобы помыть голову. Многие до сих пор возят из с собой в командировки и путешествия.

Орешница

Один из самых любимых десертов советских времен — песочные орешки с начинкой. Благодаря форме выпечку можно наполнить сгущенкой, джемом, кремом. Трепетные хозяйки хранят девайс до сих пор и с удовольствием угощают орешками членов семьи.

Синяя лампа