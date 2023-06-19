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Копию саркофага Тутанхамона продают на аукционе за £300

Модель саркофага фараона Древнего Египта Тутанхамона в натуральную величину, запертая в лондонской телефонной будке, будет выставлена на торги. Об этом пишет «Би-би-си».

Копию саркофага Тутанхамона продают на аукционе за £300
© Газета.Ru

Произведение искусства было частью мини-выставки у музея Experience Barnsley в ноябре 2022 года. Копия высотой 1,8 м, созданная художницей Амандой Стоунер, будет продана музеем в рамках празднования его 10-летия.

Работник музея Роберт Фрост сказал, что это произведение станет «необычным предметом, которым кто-то будет владеть». «На его создание ушли сотни часов, и мы уверены, что ничего подобного нет — это волшебное произведение искусства», — сказал он.

Копия саркофага была представлена на выставке «Tut'22: Жизнь Тутанхамона» и описана как «настоящая достопримечательность для любого заведения или дома».

Саркофаг будет выставлен на аукцион в музее 27 июня. Цена будет стартовать от £300, а вырученные деньги пойдут на поддержку работы организации.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что дом моды Louis Vuitton выставит на благотворительный аукцион 22 редкие сумки.

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