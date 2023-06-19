Первая демозапись Принса будет продана на аукционе

"Это оригинальная запись, так что это рождение того, кто стал известен как Принс. Это невероятно, потому что она получена от руководителя звукозаписывающей компании, которому она была отправлена", - сказал CNN Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction по связям с общественностью.