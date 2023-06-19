Первая демозапись Принса будет продана на аукционе
У поклонников Принса появился шанс стать обладателями записи, которая принесла исполнителю из Миннеаполиса его первый контракт. Об этом пишет CNN со ссылкой бостонский аукционный дом RR Auction.
Демозапись, сделанная в 1976 году, хранилась на чердаке дома музыкального руководителя, который первым подписал с певцом контракт.
Пластинка находилась в оригинальной упаковке. Она стала частью аукциона "Чудеса современной музыки". Демозапись содержит неизданные версии песен Just As Long as Long as We're Together и My Love is Forever, а также никогда не издававшуюся Jelly Jam.
Принсу было всего 18 лет, когда он записал, спел, сделал аранжировку и сыграл эти треки в студии Sound 80 Studios в Миннеаполисе.
"Это оригинальная запись, так что это рождение того, кто стал известен как Принс. Это невероятно, потому что она получена от руководителя звукозаписывающей компании, которому она была отправлена", - сказал CNN Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction по связям с общественностью.
Принс подписал контракт с компанией Warner Bros. 25 июня 1977 года, вскоре после его 19-летия.