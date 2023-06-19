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Первая демозапись Принса будет продана на аукционе

У поклонников Принса появился шанс стать обладателями записи, которая принесла исполнителю из Миннеаполиса его первый контракт. Об этом пишет CNN со ссылкой бостонский аукционный дом RR Auction.

Первая демозапись Принса будет продана на аукционе
© Газета.Ru

Демозапись, сделанная в 1976 году, хранилась на чердаке дома музыкального руководителя, который первым подписал с певцом контракт.

Пластинка находилась в оригинальной упаковке. Она стала частью аукциона "Чудеса современной музыки". Демозапись содержит неизданные версии песен Just As Long as Long as We're Together и My Love is Forever, а также никогда не издававшуюся Jelly Jam.

Принсу было всего 18 лет, когда он записал, спел, сделал аранжировку и сыграл эти треки в студии Sound 80 Studios в Миннеаполисе.

"Это оригинальная запись, так что это рождение того, кто стал известен как Принс. Это невероятно, потому что она получена от руководителя звукозаписывающей компании, которому она была отправлена", - сказал CNN Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction по связям с общественностью.

Принс подписал контракт с компанией Warner Bros. 25 июня 1977 года, вскоре после его 19-летия.

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