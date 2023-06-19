Известный портрет Модеста Мусоргского кисти Ильи Репина выставлен в Калининграде

17 июня 2023 года на сцене Кафедрального собора в Калининграде появился шедевр из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи - знаменитый портрет М.П. Мусоргского работы И. Репина. Идея синтеза двух искусств в едином пространстве Собора родилась шесть лет назад и принадлежит его художественному руководителю Вере Таривердиевой. Впервые совместный проект Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи был реализован в 2018 году. Открывал первую выставку “Московский дворик” известного живописца 19-го - начала 20 века Василия Поленова. За ним последовали: “У открытого окна. Портрет дочерей Федора Ивановича Шаляпина” Константина Коровина, “Импровизация 7” Василия Кандинского, “Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных” Владимира Боровиковского. Героями выставки всегда становились полотна величайших русских художников, которые могли покинуть знаменитый музей только в исключительных случаях. Их присутствие на сцене сопровождали специальные музыкальные программы, так или иначе связанные с конкретным произведением художника. Кафедральный собор принял и разместил “Портрет Модеста Петровича Мусоргского” (1881, холст, масло), написанный знаменитым русским художником-реалистом Ильей Репиным за несколько дней до трагического ухода композитора. Портрет был создан прямо в палате Николаевского военного госпиталя и приобретен Павлом Третьяковым заочно, после смерти Модеста Петровича. Уже много лет он украшает зал постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, а на сцене Кафедрального собора шедевр появится впервые 17 июня. - Нам непросто далось решение отправить на Выставку именно этот портрет , - рассказывает главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова . - Это, безусловно, шедевр в творчестве Ильи Ефимовича Репина. И единственный прижизненный портрет Мусоргского. Здесь сошлись два гения. Гениальный, великий художник написал великого, гениального музыканта. Все мы знаем необыкновенную историю создания произведения. Репин работал в больнице, осознавая, что времени у него нет. Сам композитор, я думаю, тоже понимал, что стоит на пороге вечности. Ситуация для портрета непривычная: человек не в парадном виде, изображен в халате, на фоне больничной стены, у него растрепаны волосы. Складывается ощущение, что его не заботит, как он выглядит. Это вообще уже про другое. Если смотреть на портрет и одновременно слушать музыку Мусоргского, художественное и эмоциональное впечатления сольются воедино. На открытии выставки мы будем не только видеть, но и слышать Модеста Петровича. Сочинения Мусоргского - "Картинки с выставки" и "Ночь на Лысой горе" будут исполнены главным органистом и хранителем органа Московского концертного зала "Зарядье", лауреатом международных конкурсов Ладой Лабзиной и Калининградским областным оркестром русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер - Антон Жуков). Этот концерт и откроет международный фестиваль "Орган плюс", который, в свою очередь, сопровождает легендарный Международный конкурс органистов имени Миакэла Таривердиева (в этом году он пройдет уже в 13-й раз!). В преддверии открытия выставки одной картины лекция заведующей отделом живописи второй половины XIX - начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи, доктора искусствоведения Татьяны Юденковой . Татьяна Витальевна подробно расскажет, почему портрет Модеста Петровича считают главным шедевром Ильи Репина. Выставка продлится ровно месяц. В это время с картиной встретиться сможет каждый, кто придет в Собор. Закроется она также концертом. 16 июля на сцену выйдет московский камерный оркестр Musica Viva (художественный руководитель, дирижер и солист – народный артист России Александр Рудин ). Вместе с титулярным органистом Кафедрального собора, лауреатом международных конкурсов Мансуром Юсуповым оркестр исполнит произведения современников композитора: П.И. Чайковского, М. Виельгорского, А. Глазунова, А. Гречанинова