Мужчина нашел в поле древнее кольцо и получил миллионы рублей

В Великобритании мужчина нашел в поле золотое кольцо, оказавшееся древним артефактом, и продал его на аукционе за 23 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

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Альберт Тейлор, который увлекается поиском предметов с металлоискателем, нашел золотое кольцо во время прогулки в местности недалеко от городка Роксвелл в графстве Эссекс. Кольцо весом восемь граммов было украшено изображением хищной птицы с расправленными крыльями, над которой была выгравирована надпись al for ye best (все к лучшему — прим. «Ленты.ру»).

Тейлор сообщил о находке местным властям и пытался предложить драгоценность Британскому музею, но там ею не заинтересовались. Тогда Тейлор выставил кольцо на аукционе в Лондоне, где оно было продано за 18 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). С учетом гонорара аукционистов, итоговая сумма, которую получил Тейлор, составила 23,4 тысячи фунтов стерлингов, или почти 2,5 миллиона рублей.