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Канадка нашла послание в бутылке, брошенной в море 30 лет назад

Жительница Канады нашла в море бутылку, в которой было послание 30-летней давности, пишет NDTV. По словам женщины, она всегда мечтала получить такой привет из прошлого.

Канадка нашла послание в бутылке, брошенной в море 30 лет назад
© Газета.ру

Как рассказала Труди Шэттлер из Квебека, она нашла бутылку во время прогулки по пляжу. Внутри нее было послание от 29 мая 1989 года. Оно было написано рыбаком из Ньюфаундленда, который зафиксировал на бумаге погоду и указал свое местоположение.

«Я всегда хотела найти бутылку с посланием внутри», — призналась канадка.

Труди удалось связаться с семьей рыбака. Она узнала, что автор письма умер два года назад.

«Я отправлю бутылку с письмом его сыну как можно скорее», — добавила Шэттлер.

Ранее во Франции нашли письмо немецкого офицера, потерянное почтовым голубем в 1910 году. Несмотря на то, что текст записки хорошо сохранился, его сложно понять из-за готического шрифта.

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