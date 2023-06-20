Почему вещи с "Титаника" пользуются огромным спросом

Компания OceanGate Expeditions, который принадлежит пропавший аппарат "Титан", заверила, что "изучает и мобилизует все варианты для безопасного возвращения экипажа". Напомним, в понедельник компания подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника".

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На сайте компании рекламируются семидневные туры для осмотра обломков судна, стоящие 250 тысяч долларов. В эту сумму входит обучение с тренировками, аренда снаряжения, питание и само путешествие.

Команда для таких поездок обычно включала трех туристов, капитана и специалиста по контенту для соцсетей.

Напомним, что первым обнаружил "Титаник" и добрался до него на глубоководном аппарате в 1986 году американский исследователь Роберт Баллард. С тех пор он стал местом притяжения любителей приключений, туристов и так называемых "черных археологов". К кораблю было осуществлено десятки экспедиций. За это время с его борта поднято на поверхность несколько тысяч предметов, начиная от личных вещей пассажиров и заканчивая куском обшивки весом в 17 тонн.

Вещи с "Титаника" уже много лет продаются на аукционах и пользуются огромным спросом.

Так, в год 100-летия катастрофы, в 2012 году, с молотка ушли сотни предметов, в том числе ящик для сигар, принадлежавший капитану "Титаника" (40 тысяч долларов), спасательный жилет с судна (55 тысяч долларов), мастер-ключ стюарда первого класса (138 тысяч долларов). Что касается драгоценностей с "Титаника", то их стоимость измеряется миллионами долларов.