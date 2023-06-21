Картину «Остров мертвых» выставили в Эрмитаже

В Эрмитаже представили картину «Остров мертвых». Это совместная работа отца и сына – Арнольда и Карло Беклиных. Музей приобрел шедевр в прошлом году почти за 40 миллионов рублей.

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«Остров мертвых» – главное полотно в творчестве швейцарского художника Арнольда Беклина. Мастер написал шесть вариантов картины. Пять хранятся в ведущих музеях Европы. А в Петербурге – последняя работа. Над ней Арнольд работал вместе со своим сыном Карло, который заканчивал картину уже в одиночку после смерти отца и подписал творение двумя именами.

«Арнольд Бёклин invenit – то есть задумал. И Карло Бёклин fecit – исполнил. Очень оригинальная подпись, обычно такие ставились на гравюрах. Но это на самом деле не единственная картина, выполненная ими совместно и подписанная двумя именами. Просто формулировки разные», – рассказала младший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Александра Коншакова.

«Остров мертвых» – единственная картина Беклина в Эрмитаже. Ее окружили работами художников конца XIX века – современников автора.

Согласно одной из версий, сюжет картины навеян древнегреческим мифом о нимфе Калипсо с острова Огигия на Крайнем западе, куда попал спасшийся во время бури на море Одиссей. Калипсо держала у себя Одиссея восемь лет, скрывая от мира.