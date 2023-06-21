Названо самое популярное произведение Ремарка у россиян
Книга «На западном фронте без перемен» стала самым популярным произведением немецкого писателя Эриха Марии Ремарка среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес».
Анализ продажи произведений писателя в цифровом формате также показал, что на втором месте по популярности произведений Ремарка находится «Ночь в Лиссабоне», на третьем — «Жизнь взаймы».
В первую десятку рейтинга также вошли «Три товарища», «Время жить и время умирать» и «Триумфальная арка».
Всего за год с 18 июня 2022 года по 18 июня 2023 года продажи книг автора выросли на 56%. «Он занял второе место по продажам в жанре «зарубежная классика» после Джорджа Оруэлла», — уточнили в «Литресе».
22 июня со дня рождения Эриха Марии Ремарка исполняется 125 лет.
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