Письмо Толкина поклоннице продали на аукционе за $205000

В письме Толкин описывает себя как хоббита и рассказывает о том, как трудно было написать свой шедевр.

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Записки Джона Рональда Руэла Толкина, где он сравнивает себя с хоббитом, были проданы за $20,5 тыс. на торгах в Нью-Йорке в аукционном доме Bonhams. Письмо, написанное в 1955 году и переданное поклоннице, первой приславшей отзыв на "Властелин колец", было оценено в пределах $10-15 тыс., но было продано за $20 480.

В письме Толкин описывает себя как хоббита и рассказывает о том, как трудно было написать свой шедевр. Он также обмолвился, что хотел бы жить в безлюдном месте, но боится отказаться от привычной пищи и табака.

Несмотря на сходство с представителями расы хоббитов, он признает, что не претендует на это звание. На том же аукционе были проданы еще три письма Толкина, адресованные той же поклоннице, общая стоимость лотов превысила $48 тыс.