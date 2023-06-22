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Знаменитую шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе

Знаменитая шляпа поп-исполнителя Майкла Джексона будет выставлена в качестве лота на ближайшем аукционе Drouot во Франции.

Знаменитую шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе
© Inc-News

Головной убор певца прославился тем, что он был на голове Джексона во время концерта 25 марта 1983 года, когда он впервые продемонстрировал легендарную «лунную походку».

По некоторым данным, стартовая цена шляпы будет около ста тысяч долларов, но организаторы торгов рассчитывают выручить за нее не менее четырехсот-пятисот тысяч.

Кстати, на том же аукционе будут выставлены и другие лоты от знаменитостей: золотой диск Мадонны, костюм Мартина Гора из Depeche Mode, виниловые пластинки Rolling Stones и еще с десяток звездных раритетов.

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