В Тольятти создали огненную картину танка

Необычным способом «Волонтеры Победы» решили почтить память солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Они выложили свечами силуэт танка. Акция посвящена Дню памяти и скорби.

«В благодарность за их подвиг собравшиеся зажгли 1418 свечей, по количеству дней Великой Отечественной войны, чтобы герои нашей страны никогда не были забыты», – рассказали в организации «Волонтеры Победы».

Акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» ежегодно проходят по всей стране. В преддверии 82-й годовщины со дня начала ВОВ «Волонтеры Победы» в Тольятти выложили свечами силуэт танка БТ-7. Кроме того, все присоединившиеся люди собрали из свеч слова «Тольятти помнит». Мероприятие прошло на территории паркового комплекса имени Сахарова.