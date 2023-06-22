Коллекция Алена Делона может быть продана за €5 миллионов

Коллекция произведения искусства Алена Делона может быть продана за €5 миллионов
Личная коллекция произведений искусства французского актера Алена Делона, которая собиралась на протяжении последних шести десятилетий, теперь выставлена на аукционе Bonhams под названием "Ален Делон: 60 лет страсти". Об этом пишет The Spaces.
Французский актер продаст значительную часть своей коллекции на парижской площадке аукционного дома Bonhams 22 июня 2023 года.
На торгах будут выставлены около 85 работ таких художников, как Веронезе, Коро, Делакруа, Милле, Дега, Дюфи, Бугатти и Глейз. По предварительным оценкам, сумма продажи превысит €5 млн.
"Есть две вещи, которые я считаю своим наследием: моя актерская карьера и моя коллекция искусства. Я безмерно горжусь и тем, и другим. Свой первый рисунок я купил в 1964 году в Лондоне", — сказал Делон.
В 1969 году его увлечение коллекционированием стало более серьезным.
"В четверг в Лондоне на аукционе в галерее Sotheby's актер Ален Делон купил за £58 тыс. рисунок Альберта Дюрера размером 14 см х 11 см, изображающий жука", — написала тогда газета Le Monde.
Чуть больше года спустя Делон приобрел рисунок Рембрандта за £55 тыс. В последующие годы коллекция Делона значительно расширилась благодаря его многочисленным приобретениям на аукционе Sotheby's в Лондоне.