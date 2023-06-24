Впервые опубликован уникальный документ Анны Ахматовой

Поэт и литератор Анна Ахматова, чья судьба была неразрывно связана с Санкт-Петербургом, была постоянным читателем Российской публичной библиотеки, которая теперь известна как Российская национальная библиотека.

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В архиве учреждения хранится множество уникальных предметов, связанных с Ахматовой.

И 23 июня, в день рождения поэта, в официальном сообществе библиотеки в социальной сети "ВКонтакте" впервые опубликовали запрос Ахматовой на выдачу книг на дом от 31 июля 1930 года.

Российская Газета

"Анна Андреевна была читательницей нашей библиотеки. В отделе архивных рукописей РНБ сохранился ее запрос", - говорится в сообщении, сопровождающем документ.