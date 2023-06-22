В Китае обнаружили деликатесы, приготовленные до нашей эры
В Китае археологи совершили довольно редкое и неожиданное открытие. При исследовании древней гробницы они обнаружили деликатесы, приготовленные из риса более 2000 лет назад.
Об открытии сообщило информационное агентство "Синьхуа". Его совершила миссия Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань. Она раскопала древнюю гробницу в городке Синьян. Внутри усыпальницы была обнаружена кучка традиционных китайских деликатесов цзунцзы, возраст которых превышает 2000 лет.
Цзунцзы - это изделия из клейкого риса, которые обычно имеют пирамидальную форму. Эти деликатесы готовят с разными начинками и заворачивают в листья бамбука или тростника. В Китае они популярны до сих пор, эта липкая еда, например, готовится специально к празднику лодок-драконов.
Сообщается, что гробница, в которой были найдены древние деликатесы, принадлежала аристократу древнего государства Чу, существовавшего в период Воюющих царств (475-221 гг. до н.э.). По словам археологов, в гробнице было обнаружено 40 цзунцзы, которые до сих пор завернуты в листья. Кроме того, по полу было разбросано несколько разорванных оберток, каждая размером примерно от 10 до 15 сантиметров.
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Деликатесы были завернуты в широкие листья и перевязаны нитками и стеблями. Узнать о содержимом ученым удалось при помощи электронного микроскопа. Оказалось, что 39 из 40 оберток были начинены сырым рисом, который даже не был очищен от шелухи. А один деликатес был приготовлен из другого зерна, возможно, проса. Что интересно, в качестве обертки были использованы дубовые листья. Такой рецепт до сих пор популярен на западе и юге провинции Хэнань.
"Судя по археологическим открытиям и обычаям, эти обертки из листьев дуба, набитые зерном, являются самыми ранними цзунцзы, обнаруженными когда-либо археологами", - говорит Лань Ванли из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань. Кстати, недавно китайские археологи раскопали еще одну древнюю гробницу, относящуюся к периоду Воюющих царств. Она была обнаружена в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. По сообщению "Синьхуа", из нее был извлечен ряд культурных реликвий, в том числе бронзовый барабан и нефритовые кольца.